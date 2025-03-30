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Израиль

В Иерусалиме проходит акция протеста учащихся курсов довоенной подготовки

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 30 марта 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 18:40
В Иерусалиме проходит акция протеста учащихся курсов довоенной подготовки
Tomer Neuberg/Flash90

Сотни учащихся курсов довоенной подготовки, юношей и девушек, принимают участие в акции протеста в Иерусалиме. Одним из символов этой акции стали носилки, на которых выносят раненых с поля боя.

Участники акции протеста призывают к принятию закона о призыве в армию, в котором бы не делалось исключений для представителей ультраортодоксальной общины.

"Нам нужны еще плечи, чтобы нести носилки, мы не победим без солдат", – скандируют участники этой акции протеста.

Израиль
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