В Иерусалиме проходит акция протеста учащихся курсов довоенной подготовки

Сотни учащихся курсов довоенной подготовки, юношей и девушек, принимают участие в акции протеста в Иерусалиме. Одним из символов этой акции стали носилки, на которых выносят раненых с поля боя.

Участники акции протеста призывают к принятию закона о призыве в армию, в котором бы не делалось исключений для представителей ультраортодоксальной общины.

"Нам нужны еще плечи, чтобы нести носилки, мы не победим без солдат", – скандируют участники этой акции протеста.