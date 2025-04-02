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Израиль

В секторе Газы возобновились демонстрации против ХАМАСа

Газа
ХАМАС
время публикации: 02 апреля 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 18:40
В секторе Газы возобновились демонстрации против ХАМАСа
арабский сегмент соцсетей

В Байт-Лахии, на севере сектора Газы, проходит акция протеста, участники которой требовали прекращения войны и отставки правительства ХАМАСа. На фотографиях, которые публикуют участники в социальных сетях, можно увидеть, что вместе с мужчинами протестуют женщины.

Палестинские СМИ пишут, что демонстранты требуют прекратить войну и "осуждают продолжающуюся израильскую агрессию". При этом блогеры из Газы пишут, что демонстранты скандируют лозунги против ХАМАСа.

Последняя акция протеста на севере сектора Газы проходила на прошлой неделе, и она была разогнана "милицией ХАМАСа".

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