В секторе Газы возобновились демонстрации против ХАМАСа

В Байт-Лахии, на севере сектора Газы, проходит акция протеста, участники которой требовали прекращения войны и отставки правительства ХАМАСа. На фотографиях, которые публикуют участники в социальных сетях, можно увидеть, что вместе с мужчинами протестуют женщины.

Палестинские СМИ пишут, что демонстранты требуют прекратить войну и "осуждают продолжающуюся израильскую агрессию". При этом блогеры из Газы пишут, что демонстранты скандируют лозунги против ХАМАСа.

Последняя акция протеста на севере сектора Газы проходила на прошлой неделе, и она была разогнана "милицией ХАМАСа".