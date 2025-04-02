Опрос KANTAR: если бы выборы состоялись сегодня, партия Беннета обошла бы "Ликуд"

В среду, 2 апреля, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом KANTAR на следующий день после того, как экс-глава правительства Нафтали Беннет зарегистрировал новую партию.

По результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня и в них бы не принимала участие партия Беннета, места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Ликуд" – 23, "Махане Мамлахти" – 15, "Наш дом Израиль" – 15, "Еш Атид" – 14, "Демократим" – 14, "Оцма Иегудит" – 10, ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 6. Партии "Ционут Датит" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер и не попадают в Кнессет.

Партии нынешней оппозиции набирают в этом опросе 64 мандата (без учета голосов ХАДАШ-ТААЛ), партии коалиции получают 51 мандат.

В случае участия партии Беннета в выборах, согласно данным опроса, места в Кнессете распределились бы следующим образом: партия Беннета – 27 мандатов, "Ликуд" – 20, "Демократим" – 10, ШАС – 10, "Наш дом Израиль" – 9, "Еш Атид" – 9, "Оцма Иегудит" – 9, "Махане Мамлахти" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, РААМ – 6, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

Во время опроса респондентам был задан вопрос, касающиеся скандала "Катаргейт" и расследования. На вопрос: расследование "Катаргейт" было начато по объективным причинам или, как заявляет премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оно призвано лишь остановить увольнение главы ШАБАКа – 42% респондентов выбрали первый ответ. При этом 68% избирателей, голосующих за партии оппозиции, считают, что для начала расследования были объективные причины; такого мнения придерживаются 12% представителей ультрарелигиозной общины.

31% от всех избирателей полагают, что дело было возбуждено по политическим мотивам. Такого мнения придерживаются 48% избирателей "Ликуда" и 54% представителей ультраортодоксальной общины.