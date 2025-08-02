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Израиль

Десятки тысяч израильтян вышли поддержать семьи заложников на Площадь Похищенных

Заложники
время публикации: 02 августа 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 21:26
Тысячи израильтян вышли поддержать семьи заложников на Площадь Похищенных
פאולינה פטימר, Штаб семей похищенных

После того, как семья похищенного террористами 7 октября на фестивале Nova Эвьятара Давида дала разрешение на публикацию выложенного ХАМАСом видео с ним, на Площадь Похищенных в Тель-Авиве пришли более 60 тысяч человек – чтобы поддержать семьи заложников и вновь призвать к их немедленному освобождению.

На большом экране за сценой в ходе акции транслировались те самые видеоролики – видео с Эвьятаром Давидом, где террористы заставляют невероятно истощенного заложника копать себе могилу в песке туннеля, и видео с Ромом Браславским – запись с Браславским была опубликована в четверг "Исламским джихадом".

Яэла Давид, сестра Эвьятара Давида, выступила перед собравшимися на акции. Она обвинила ХАМАС в том, что ее брата намеренно морят голодом в подземельях Газы и призвала Израиль и международное сообщество обеспечить достойное обращение с похищенными.

Отец Рома Браславского Офир выступил с обвинениями в адрес главы правительства Биньямина Нетаниягу: "Мой мальчик умирает! Это ты бросил его на произвол судьбы, не упустил ни одной возможности упустить возможность. Хватит, пока ты тянешь время, ХАМАС увеличивает цену. А расплачиваются мой сын и другие заложники".

Омер Венкерт, вернувшийся из плена ХАМАСа, рассказал, что продолжает ощущать себя в плену, пока в Газе остаются заложники. "Как мы смеем называть эти видео "свидетельством жизни"? То, что мы увидели вчера, – не жизнь!" – заявил он.

Израиль
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