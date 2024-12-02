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Израиль

В больнице для диких животных при "Сафари" вылечили улитку с пробитой раковиной

время публикации: 02 декабря 2024 г., 18:06 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 18:06
В больнице для диких животных при "Сафари" вылечили улитку с пробитой раковиной
Пресс-служба ветеринарной больницы при "Сафари"

Один из волонтеров больницы для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" Шахар Бен Коэн нашел раненую улитку с пробитой раковиной. Он не остался равнодушным к страданиям живого существа, и принес улитку в больницу.

Команда ветеринаров тоже не смогла проигнорировать необычную даже для больницы для диких животных пациентку. Доктор Нево Шварц во время своего перерыва решил помочь моллюску. Он вылечил ее и даже починил ей раковину.

После того, как улитка почувствовала себя лучше, Шахар Бен Коэн вернул ее на природу.

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