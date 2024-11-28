В Исфии задержаны четверо нелегалов из Дженина и их арендодатель

Сотрудники полиции округа Кармель в ходе специальной операции задержали в квартире в Исфии четверых жителей Дженина, не имевших разрешений на въезд и пребывание в Израиле.

Задержан также владелец квартиры, где они проживали, 52-летний житель Исфии, ему грозит уголовное дело.

В полиции напоминают, что правоохранительные органы борются со всеми аспектами помощи нелегалам: с теми, кто предоставляет им транспорт, жилье и работу.

Предоставление транспорта, жилья и работы палестинским нелегалам являются нарушением закона, эти действия представляют опасность как для самих людей, контактирующих с нелегалами, так и для окружающих.