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Израиль

В Исфии задержаны четверо нелегалов из Дженина и их арендодатель

Полиция
Криминал в арабском секторе
Нелегалы
время публикации: 28 ноября 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 14:36
В Исфии задержаны четверо нелегалов из Дженина и их арендодатель
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции округа Кармель в ходе специальной операции задержали в квартире в Исфии четверых жителей Дженина, не имевших разрешений на въезд и пребывание в Израиле.

Задержан также владелец квартиры, где они проживали, 52-летний житель Исфии, ему грозит уголовное дело.

В полиции напоминают, что правоохранительные органы борются со всеми аспектами помощи нелегалам: с теми, кто предоставляет им транспорт, жилье и работу.

Предоставление транспорта, жилья и работы палестинским нелегалам являются нарушением закона, эти действия представляют опасность как для самих людей, контактирующих с нелегалами, так и для окружающих.

Израиль
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