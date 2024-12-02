В ДТП возле Карней-Шомрон, состояние одного из пострадавших тяжелое
время публикации: 02 декабря 2024 г., 01:16 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 01:16
На 55-й трассе, недалеко от поселения Карней-Шомрон, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое.
Множественные травмы получил в ДТП 13-летний подросток, он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ по дороге в больницу. Мужчина 54 лет получил травмы средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон".
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