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Израиль

В ДТП возле Карней-Шомрон, состояние одного из пострадавших тяжелое

Мада
ДТП
время публикации: 02 декабря 2024 г., 01:16 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 01:16
В ДТП возле Карней-Шомрон, состояние одного из пострадавших тяжелое
Пресс-служба МАДА

На 55-й трассе, недалеко от поселения Карней-Шомрон, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое.

Множественные травмы получил в ДТП 13-летний подросток, он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ по дороге в больницу. Мужчина 54 лет получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон".

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