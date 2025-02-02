ХАМАС опубликовал "благодарственное письмо" освобожденного заложника, написанное им под диктовку

Спустя сутки после освобождения четвертой группы заложников ХАМАС опубликовал "благодарственное письмо" Шмуэля Кита Сигала, которое он написал под диктовку удерживавших его боевиков.

В этом письме 65-летний Шмуэль Кит Сигал, похищенный 7 октября 2023 года из Кфар-Азы, и удерживаемый в Газе боевиками "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС), благодарит террористов за хорошее отношение, за диетическую нежирную еду. В письме также содержатся обвинения в адрес правительства Израиля, "которое не торопилось с заключением сделки, чтопривело к ненужным жертвам с обеих сторон". Под этим письмом стоит дата: "18.01.2025".

Издание пишет, что при освобождении Кита Сигала террористы передали "сувенир" для его жены, Авивы Адрианы Сигал, которая была похищена вместе с мужем и затем освобождена в ноябре 2023 года в рамках первой сделки с ХАМАСом.

Родные мужчины заявили, что письмо, которое террористы заставили написать своего заложника, является примером их жестокости и цинизма.