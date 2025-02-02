x
02 февраля 2025
|
последняя новость: 19:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2025
|
02 февраля 2025
|
последняя новость: 19:03
02 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС опубликовал "благодарственное письмо" освобожденного заложника, написанное им под диктовку

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 02 февраля 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 18:36
Шмуэль Кит Сигаль после освобождения
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Спустя сутки после освобождения четвертой группы заложников ХАМАС опубликовал "благодарственное письмо" Шмуэля Кита Сигала, которое он написал под диктовку удерживавших его боевиков.

В этом письме 65-летний Шмуэль Кит Сигал, похищенный 7 октября 2023 года из Кфар-Азы, и удерживаемый в Газе боевиками "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС), благодарит террористов за хорошее отношение, за диетическую нежирную еду. В письме также содержатся обвинения в адрес правительства Израиля, "которое не торопилось с заключением сделки, чтопривело к ненужным жертвам с обеих сторон". Под этим письмом стоит дата: "18.01.2025".

Издание пишет, что при освобождении Кита Сигала террористы передали "сувенир" для его жены, Авивы Адрианы Сигал, которая была похищена вместе с мужем и затем освобождена в ноябре 2023 года в рамках первой сделки с ХАМАСом.

Родные мужчины заявили, что письмо, которое террористы заставили написать своего заложника, является примером их жестокости и цинизма.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2025

Около поселка Реим, недалеко от границы Газы, найдены фрагменты тела
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2025

Освобожденный заложник Шмуэль Кит Сигал доставлен в больницу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2025

Еще трое заложников вернулись в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 января 2025

ХАМАС: 1 февраля будут освобождены трое заложников. Названы имена