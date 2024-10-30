"Маaрив": Сара Нетаниягу добилась сопровождения "борта №1" истребителями F-35

Очередные сообщения о "завышенных" требованиях супруги главы правительства Сары Нетаниягу были опубликованы израильскими СМИ в среду, 30 октября. В частности, "Маaрив" со ссылкой на Walla сообщает, что во время возвращения правительственного самолета "Кнаф Цион" из Нью-Йорка, где премьер-министр Биньямин Нетаниягу принимал участие в заседании Генассамблеи ООН, самолет сопровождали два истребителя F-35 ВВС ЦАХАЛа. Самолетам было приказано держаться позади "борта №1", чтобы избежать "ненужного пиара".

Walla сообщила, что просьбу о сопровождении истребителей подала супруга премьера Сара Нетаниягу из опасения, что самолет премьера подвергнется ракетной атаке в связи с ликвидацией лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы, осуществленной в то самое время, когда Нетаниягу находился в Нью-Йорке.

По сообщениям, Сара Нетаниягу просила о сопровождении самолета двумя истребителями на протяжении всего полета в США и обратно еще до ликвидации Насраллы, и военный секретарь премьера Роман Гофман обсудил эту просьбу с командующим ВВС Томером Баром, но последний отказал. После ликвидации лидера "Хизбаллы" было подано новое требование – чтобы два истребителя сопровождали "Кнаф Цион" на участке от Кипра и до Израиля, и эта просьба была выполнена.

В канцелярии главы правительства опровергли сообщения, согласно которым просьба о сопровождении боевых самолетов исходила от супруги премьера. Представители канцелярии подчеркнули, что ни сам глава правительства, ни его жена вообще не занимаются никакими вопросами, связанными с "бортом №1", а решения о мерах обеспечения безопасности принимаются в рамках текущих оценок ситуации. Аналогичное опровержение опубликовала также пресс-служба ЦАХАЛа: безопасность самолета премьер-министра обеспечивается в соответствии с оценкой ситуации.