Строительный рабочий сорвался с высоты в Реховоте, он в тяжелом состоянии

Строительный рабочий, мужчина в возрасте около 50 лет, получил крайне тяжелые травмы в результате падения с высоты на стройке на улице Бен-Цион Фогель в Реховоте.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу "Каплан" в тяжелом состоянии.