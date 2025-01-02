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Израиль

Строительный рабочий сорвался с высоты в Реховоте, он в тяжелом состоянии

Мада
Несчастные случаи
Реховот
время публикации: 02 января 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 14:38
Строительный рабочий сорвался с высоты в Реховоте, он в тяжелом состоянии
Фото NEWSru.co.il

Строительный рабочий, мужчина в возрасте около 50 лет, получил крайне тяжелые травмы в результате падения с высоты на стройке на улице Бен-Цион Фогель в Реховоте.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу "Каплан" в тяжелом состоянии.

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