Авария недалеко от Арада, пострадали шесть человек
время публикации: 02 июля 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 12:43
На шоссе 31 на участке от развязки Хатрорим в сторону Арада произошла авария: грузовик столкнулся с микроавтобусом.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают неотложную помощь шестерым пострадавшим. В числе пострадавших – мужчина в возрасте около 60 лет в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, женщина в возрасте около 70 лет также с травмой головы, и четверо с легкими травмами.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025