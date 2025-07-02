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Израиль

Авария недалеко от Арада, пострадали шесть человек

время публикации: 02 июля 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 12:43
Авария недалеко от Арада, пострадали шесть человек
Пресс-служба МАДА

На шоссе 31 на участке от развязки Хатрорим в сторону Арада произошла авария: грузовик столкнулся с микроавтобусом.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают неотложную помощь шестерым пострадавшим. В числе пострадавших – мужчина в возрасте около 60 лет в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, женщина в возрасте около 70 лет также с травмой головы, и четверо с легкими травмами.

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