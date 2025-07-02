ХАМАС согласен на сделку – но с некоторыми поправками

Палестинская террористическая организация ХАМАС заявляет, что готова к соглашению, однако при условии полного окончания военных действий в секторе Газы. Отметим, что это условие неприемлемо для Израиля, который требует от США гарантий возможности вернуться к военным действиям в случае нарушений со стороны ХАМАСа.

ХАМАС продолжает настаивать, что любая сделка должна привести к полному окончанию войны. Представитель ХАМАСа Тахер ан-Нуну заявил, что группировка "крайне серьезна и готова к достижению соглашения", и что "ХАМАС готов принять любую инициативу, которая четко и безоговорочно ведет к полному окончанию войны".

В среду, 2 июля, делегация ХАМАСа встретится в Каире с египетскими и катарскими посредниками для обсуждения условий сделки.