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Израиль

В двух ДТП в Бейт-Шемеше и Иерусалиме тяжело пострадали 4-летняя девочка и мужчина

ДТП
время публикации: 02 июля 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 18:26
В двух ДТП в Бейт-Шемеше и Иерусалиме тяжело пострадали 4-летняя девочка и мужчина
Пресс-служба МАДА

На улице Ицхак Напха в Бейт-Шемеше автомобиль сбил 4-летнюю девочку. Парамедики передали, что пострадавшая находится в критическом состоянии, она была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

На улице Мегадим в Иерусалиме трамвай сбил мужчину (примерно 20 лет). Состояние пострадавшего, по оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", тяжелое. Он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция расследует обстоятельства обеих аварий.

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