В двух ДТП в Бейт-Шемеше и Иерусалиме тяжело пострадали 4-летняя девочка и мужчина
время публикации: 02 июля 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 18:26
На улице Ицхак Напха в Бейт-Шемеше автомобиль сбил 4-летнюю девочку. Парамедики передали, что пострадавшая находится в критическом состоянии, она была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.
На улице Мегадим в Иерусалиме трамвай сбил мужчину (примерно 20 лет). Состояние пострадавшего, по оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", тяжелое. Он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Полиция расследует обстоятельства обеих аварий.
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