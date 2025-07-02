В двух ДТП в Бейт-Шемеше и Иерусалиме тяжело пострадали 4-летняя девочка и мужчина

На улице Ицхак Напха в Бейт-Шемеше автомобиль сбил 4-летнюю девочку. Парамедики передали, что пострадавшая находится в критическом состоянии, она была доставлена в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

На улице Мегадим в Иерусалиме трамвай сбил мужчину (примерно 20 лет). Состояние пострадавшего, по оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", тяжелое. Он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция расследует обстоятельства обеих аварий.