"Кан-11": Иерусалим поддерживает дипломатические контакты с Москвой по Ирану и Сирии
время публикации: 02 июля 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 21:47
Телеканал "Кан-11" сообщил о тайных переговорах между Израилем и Россией по иранской и сирийской проблематике. По данным телеканала, диалог ведется "на самом высоком уровне", и он был начат спустя неделю после окончания операции в Иране.
Переговорный процесс был запущен после того, как Москва предложила себя в качестве посредника в контактах между Израилем и Ираном. Израиль также надеется, что Россия поможет достижению дипломатического решения в Сирии.
При этом в сообщении телеканала подчеркивалось, что во время войны с Ираном, Москва не поставляла Тегерану оружие.
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