"Кан-11": Иерусалим поддерживает дипломатические контакты с Москвой по Ирану и Сирии

Телеканал "Кан-11" сообщил о тайных переговорах между Израилем и Россией по иранской и сирийской проблематике. По данным телеканала, диалог ведется "на самом высоком уровне", и он был начат спустя неделю после окончания операции в Иране.

Переговорный процесс был запущен после того, как Москва предложила себя в качестве посредника в контактах между Израилем и Ираном. Израиль также надеется, что Россия поможет достижению дипломатического решения в Сирии.

При этом в сообщении телеканала подчеркивалось, что во время войны с Ираном, Москва не поставляла Тегерану оружие.