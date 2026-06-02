02 июня 2026
Экономика

Иран возобновил добычу газа в Южном Парсе

время публикации: 02 июня 2026 г., 11:06 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 11:06
Иран возобновил добычу газа на трех морских платформах месторождения "Южный Парс", остановленных после израильских авиаударов по наземной инфраструктуре, сообщил глава иранской государственной компании Pars Oil and Gas Company.

По его словам, сами морские платформы не получили повреждений в ходе ударов, однако наземные объекты, включая ключевой НПЗ "Фаза 14" нуждаются в масштабном ремонте, поэтому добываемый газ с трех платформ временно перенаправлен на другие действующие перерабатывающие предприятия региона.

Напомним, что 18 марта 2026 года Израиль нанес удар по объектам нефтяной и газовой промышленности Ирана на месторождении "Южный Парс" и нефтеперерабатывающем заводе в Асалуйе. Удар был нанесён в 14:10 по местному времени и был направлен против трубопроводов подачи и транспортировки газа. В результате были остановлены два нефтеперерабатывающих завода суммарной мощностью 100 миллионов кубометров в сутки, а суммарный ущерб затронул около 12% совокупной добычи газа в Иране.

"Южный Парс" – крупнейшее в мире газовое месторождение – расположено в прибрежной зоне провинции Бушер и является совместным ирано-катарским месторождением; Катар именует свою часть "Северный купол". Месторождение обеспечивает основную долю сырья для иранской нефтехимической промышленности.

