"Едиот Ахронот": командующий Южным округом ЦАХАЛа настаивает на проведении операции в Газе

Командующий Южным округом ЦАХАЛа Янив Асор настаивает на проведении атакующей операции в секторе Газы с целью разоружения ХАМАСа и уничтожения его военного потенциала. Об этом пишет Амир Этингер в газете "Едиот Ахронот" и на портале Ynet.

Согласно источникам, на которые ссылается Этингер, Асор представил разработанный план операции, рассчитанной на 6-10 недель, включая возможные потери. План был представлен начальнику генерального штаба Эялю Замиру и политическому руководству страны. Однако на данный момент план Асора не принят.

В правительстве говорят о необходимости сфокусироваться на ливанском и иранском направлениях и о невозможности вести широкомасштабные военные действия одновременно в нескольких направлениях, пишет Этингер.