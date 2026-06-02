Лидеры ХАМАСа встретились с главой турецкой разведки

Делегация ХАМАСа, в состав которой входят глава группировки в секторе Газы Халиль аль-Хайя и глава группировки в изгнании Халид Машаль, провела переговоры с главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном.

"На встрече обсуждалась эскалация израильской агрессии против сектора Газы, отказ оккупантов соблюдать соглашения в Шарм-аш-Шейхе и неготовность реализовать в полном объеме первую часть соглашения. Особое внимание было уделено ежедневным убийствам и бомбежкам, мешающим переходу на второй этап", – сообщает агентство Maan.

"Делегация подчеркнула приверженность прекращению огня, выразив благодарность Турции, Египту и Катару. Она призвала международное сообщество вмешаться и остановить наглую агрессию, нарушающую соглашение, инициированное и гарантированное президентом США Дональдом Трампом", – говорится в сообщении.

"Была также дана оценка преступлениям в Иерусалиме, в особенности против аль-Аксы, поселенческому насилию на Западном берегу, пыткам и издевательствам над заключенными, в том числе – сексуального характера. Все это не оставляет сомнений в природе сионистской агрессии", – пишет Maan.