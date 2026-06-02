Экономика
Экономика

Технологии в обмен на рабочие руки: Израиль и Албания договорились о сельхозсотрудничестве

Международные соглашения
Сельское хозяйство
Албания
время публикации: 02 июня 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 10:24
Технологии в обмен на рабочие руки: Израиль и Албания договорились о сельхозсотрудничестве
AP / Hektor Pustina

Генеральный директор министерства сельского хозяйства Израиля Орен Лави и его албанский коллега Андис Сала подписали в Тиране документ о расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Меморандум охватывает сотрудничество в сегментах агротехнологий, благополучия животных и ветеринарных услуг, продовольственной безопасности, защиты растений, орошения, удобрений и подготовки профессиональных кадров.

В частности, достигнуты договоренности об обмене знаниями, сотрудничестве в области сельскохозяйственных исследований и разработок, а также о передаче передовых агротехнологий.

Кроме того, стороны договорились о разработке модели, которая позволит привлекать в Израиль сезонных сельскохозяйственных рабочих из Албании на определенные периоды времени в соответствии с точечными потребностями израильского сельского хозяйства, прежде всего - в сезоны пиковой нагрузки.

