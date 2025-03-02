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Израиль

На юге сектора Газы с помощью беспилотника ЦАХАЛа атакованы двое боевиков

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 марта 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 22:03
На юге сектора Газы с помощью беспилотника ЦАХАЛа атакованы двое боевиков
Abed Rahim Khatib/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с помощью беспилотника ВВС на юге сектора Газы были атакованы двое боевиков, представлявших угрозу для израильских военных. Было зафиксировано поражение цели.

Согласно сообщениям источников в Газе, израильский БПЛА атаковал цели в районе Рафаха, были убиты двое мужчин.

По данным минздрава Газы (структура ХАМАСа), в течение дня 2 марта в результате обстрелов ЦАХАЛа и ударов с воздуха в секторе шестеро убитых и пятеро раненых.

Израиль
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