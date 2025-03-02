На юге сектора Газы с помощью беспилотника ЦАХАЛа атакованы двое боевиков

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с помощью беспилотника ВВС на юге сектора Газы были атакованы двое боевиков, представлявших угрозу для израильских военных. Было зафиксировано поражение цели.

Согласно сообщениям источников в Газе, израильский БПЛА атаковал цели в районе Рафаха, были убиты двое мужчин.

По данным минздрава Газы (структура ХАМАСа), в течение дня 2 марта в результате обстрелов ЦАХАЛа и ударов с воздуха в секторе шестеро убитых и пятеро раненых.