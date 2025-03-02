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Израиль

Тысячи израильтян приняли участие в демонстрации в Иерусалиме, требуя продолжить "обмен" с ХАМАСом

Заложники
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 02 марта 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 21:32
Тысячи израильтян приняли участие в демонстрации в Иерусалиме, требуя продолжить "обмен" с ХАМАСом
Chaim Goldberg/Flash90

Тысячи израильтян собрались в воскресенье, 2 марта, на улице Аза, недалеко от дома семьи Нетаниягу, призывая правительство продолжить переговоры с ХАМАСом и вернуть из плена остающихся в Газе заложников. По информации в СМИ, в демонстрации в Иерусалиме принимают участие от 4 до 7 тысяч человек.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в послеобеденные часы в районах проведения демонстраций были развернуты дополнительные силы полиции и пограничной полиции, в том числе, для обеспечения безопасности участников мероприятия.

Полиция обвиняет участников и организаторов акции протеста в нарушении договоренностей, в том числе после того, как сотни человек отправились от здания Кнессета на улицу Аза.

Полиция сообщает, что участники демонстрации перекрывали дороги своими транспортными средствами под предлогом их неисправности, что стало причиной образования заторов на дорогах. Несколько "неисправных" машин были эвакуированы, а их владельцам были выписаны штрафы.

На улице Аза демонстранты разводили костры и зажигали факелы, что, по словам полицейских, было небезопасно для самих участников демонстрации и для окружающих. За зажжение факела был задержан 17-летний демонстрант.

Телеканал "Кан-11" передал, что около 21:00 на улице Аза оставались несколько сотен демонстрантов.

Израиль
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