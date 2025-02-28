Глава Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви взял на себя полную ответственность за провал 7 октября

Глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви, комментируя результаты внутреннего расследования ЦАХАЛа о провале 7 октября, заявил о своей полной ответственности за случившееся.

"Наши предшественники решили не расследовать войну Судного дня, аргументируя это тем, что "это слишком тяжело, нужно двигаться вперед – так будет лучше для ЦАХАЛа, – отметил А-Леви. – Возможно, именно это привело к тому, что десятилетия спустя о происходившем начали писать книги, и фактические расследования были проведены с задержкой в 40-50 лет. Это неправильно с точки зрения извлечения уроков – и знаете, это неправильно с точки зрения психического здоровья людей".

А-Леви поделился тем, как командиры выступали на расследовании, рассказывая о том, что они провалились. "Командиру очень непросто сказать: я провалился, – отметил глава Генштаба. – И сейчас я расскажу о себе. Объясняем, берем на себя ответственность, видим сложности и должен сказать, это ценно говорить о том, о чем мы говорим сейчас. Это позволит нам учиться, но этот процесс важен и для людей, они должны пережить, прочувствовать это, справиться с этим, чтобы дальше увереннее идти вперед. Думаю, организация или человек, которые не способны подняться и взглянуть своему провалу в глаза – едва ли смогут что-то исправить. И я стараюсь с того самого дня, с Симхат Тора 2023 года, каждый день, несколько раз в день смотреть этому провалу в глаза. Нельзя пытаться забыть об этом или отвести взгляд".

"Это моя ответственность. Моя. Я командовал армией 7 октября, и я несу ответственность за это. И я несу ответственность за всех вас, это тоже моя ответственность. В ошибке и в провале каждого моего подчиненного – часть моей ответственности, – добавил А-Леви. – Есть люди, на которых возложено больше ответственности или меньше ответственности. И я считаю, что каждый офицер в Армии обороны Израиля, и каждый солдат – должен идти вперед с заветом, как будто он сам был командиром 7 октября, и понимать, как бы он исправился и что бы исправил – на долгие годы вперед".