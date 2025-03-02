12 канал ИТВ об отчете 7 октября: череда ошибок, провалов и пренебрежений

В вечернем новостном выпуске 12 канала ИТВ журналист Амит Сегаль перечислил основные выводы отчета внутреннего расследования, проведенного в ЦАХАЛе по событиям "черной субботы" 7 октября 2023 года. Он перечисляет серию фактов, свидетельствующих о преступном пренебрежении, результатом которого стала бойня на юге страны и самая длительная и кровопролитная война в истории Государства Израиль.

По словам Сегаля, за несколько дней до 6 октября поступила информация о том, что на территории сектора Газы были задействованы израильские sim-карты, которые на территории сектора не обслуживаются. Информация об этом была передана в дивизию "Газа"... по электронной почте, и это письмо никто так и не открыл и не прочел.

Накануне "черной субботы", 6 октября в 21:09 вновь были активированы дополнительные израильские sim-карты, вновь в дивизию "Газа" было отправлено электронное письмо, и вновь оно осталось не открытым и не прочитанным.

В 22:00 в дивизии "Газа" обнаружили "исчезновение с радаров" шестерых командиров "Нухбы", после проверки местоположение одного из них установили, а остальных просто не проверяли, передав командованию, что речь идет "об обычной ситуации". В ходе расследования, уже сильно после бойни, выяснилось, что искомые командиры "Нухбы" в этот момент ехали к точке сбора террористов перед инструктажем и атакой.

В 02:00 уже 7 октября количество телефонных переговоров в секторе Газы существенно увеличивается. Но на расследовании начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви и глава службы военной разведки АМАН генерал-майор Шломи Биндер объяснили, что арабы по ночам не спят, таковы культурные особенности, и резкий всплеск активности переговоров – "дело житейское".

Тем не менее, в 02:30 встревоженная помощница руководителя отдела наблюдения за палестинцами позвонила своему непосредственному начальнику – но не дозвонилась, и проснулся он лишь в 05:00, незадолго до нападения. А дежурный по разведке в дивизии "Газа", который оставался в день праздника Симхат-Тора на базе дивизии, по каким-то причинам не имеет доступа к секретной информации, поскольку его уровень допуска слишком низок. Он попросту не видит "красных флажков".

В результате военная информация распространяется по WhatsApp-группам, а не по армейским каналам. "Чтобы вам было понятнее – одна из таких групп называется "метурлалим" ("чокнутые") – вот такой вот уровень секретности и такое вот серьезное отношение", – иронизирует Сегаль.

В 04:35-05:35 ВВС получают критически важную разведывательную информацию – и по какой-то причине не делятся этой информацией с остальными подразделениями армии, поскольку ВВС вообще никак не связаны с участниками обсуждений и консультаций, о которых говорилось выше. ВВС не знают о других "тревожных звонках", остальная армия не знает о "тревожных звонках", поступивших в распоряжение ВВС, соответственно, некому "сложить два и два".

В 00:40 помощник бывшего главы разведки АМАН Аарона Халивы отправил ему сообщение в WhatsApp, но не стал звонить, поскольку Халива был в отпуске, и жалко его будить. "Узнает, когда проснется", – цитирует Сегаль. В 02:50 помощник получает дополнительную тревожную информацию, в 03:15 он вновь отправляет сообщение в WhatsApp и в дополнение к этому звонит. Халива спрашивает, в курсе ли штаб Южного округа. Получив положительный ответ, он отправляется спать дальше.

Выяснилось также, что у военной разведки АМАН вот уже 15 лет нет информаторов в секторе Газы, и у ШАБАКа нет действующих информаторов в секторе Газы. В 03:00 высокопоставленный представитель ШАБАКа в беседе с командующим Генштабом Герци А-Леви "внезапно вспомнил", что некий малозначительный персонаж в секторе Газы несколько дней назад передал, что в мечетях Газы о чем-то секретничают, но приблизиться ему не дают.

Амит Сегаль приводит аналогию: перед войной Судного дня источник, близкий к президенту Египта передал Израилю информацию о планах и даже времени начала войны, и в Израиле к нему не прислушались. "А здесь, из двух миллионов жителей Газы, у нас единственный источник – это человек, которому даже к мечети не дают приблизиться", – указывает журналист на уровень источников в разведке.

Далее начальник Генштаба Герци А-Леви приказывает приступить к сбору войск – и этот приказ не выполняется. Командующий Южным военным округом отдает приказ "Параш Плешет" – прорыв из Газы. И что происходит? Практически ничего. В 6:29 Израиль был атакован.