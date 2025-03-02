11 и 12 каналы ИТВ о поэтапном плане Израиля по "открытию врат ада" в Газе

Телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" рассказали о том, какие шаги готовится предпринять Израиль в случае отказа ХАМАСа продолжить первый этап сделки по освобождению заложников.

Михаэль Шемеш, корреспондент телеканала "Кан-11", в вечернем выпуске новостей рассказал о поэтапном плане оказания давления на ХАМАС, первый пункт которого – приостановка поставки гуманитарной помощи в Газу – уже реализован. На следующих этапах планируется вновь перемещение жителей сектора с севера на юг и прекращение поставок электричества в Газу. Последний этап – это возвращение к полномасштабным военным действиям с использованием оружия, полученного от США.

Михаэль Шемеш отметил, что Нетаниягу верит, что оказываемое в данный момент давление приведет к освобождению еще нескольких групп заложников. По его словам, Нетаниягу заинтересован в продлении режима прекращения огня как минимум еще на одну неделю, до прибытия в Израиль специального посланника президента США Стива Виткоффа, и надеется увидеть, к чему приведут усилия посредников по продлению первого этапа сделки.

Это информация совпадает с данными 12-го телеканала, который также сообщил, что Израиль в ближайшую неделю, скорее всего, не вернется к боевым действиям.

Ярон Авраам, корреспондент "Кешет-12", сообщил, что Египет, выступающий посредником на переговорах, попросил у Израиля еще несколько дней для обсуждения с лидерами ХАМАСа ситуации. Израиль, по данным телеканала, согласился подождать. Следующие шаги, по данным этого источника, будут выглядеть так: прекращение подачи электричества и воды в сектор; нанесение ограниченных ударов по объектам ХАМАСа. Кроме того, будет приостановлена поставка сборных домиков и "караванов", а также инженерной техники, необходимой для разбора завалов и вывоза мусора. ЦАХАЛ будет оставаться в районе Филадельфийского коридора.

Вечером 2 марта Биньямин Нетаниягу опубликовал заявление на английском языке, ориентированное на зарубежные СМИ: "ХАМАС добивается постоянного прекращения огня, для нас это неприемлемо. Он разворовывает гуманитарную помощь, которая не доходит до жителей Газы. Мы предпримем дополнительные шаги, если ХАМАС продолжит удерживать наших заложников".

Катар, выступающий посредником на переговорах между Израилем и ХАМАСом, осудил приостановку гуманитарной помощи в сектор Газы. "Мы решительно осуждаем решение израильского правительства прекратить поставку гуманитарной помощи в сектор Газы. Это грубое нарушение соглашения о прекращении огня и норм международного гуманитарного права", - говорится в заявлении, распространенном МИД Катара. Ранее с аналогичными заявлениями выступили Иордания, Египет и Саудовская Аравия.