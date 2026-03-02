ЦАХАЛ: "Хизбалла" заплатит за выбор в пользу иранского режима

После первой волны ударов по объектам ливанской террористической организации "Хизбалла" в ответ на ракетные обстрелы севера Израиля ЦАХАЛ призвал жителей юга Ливана эвакуироваться.

"Хизбалла выбрала иранский режим в противовес ливанскому государству и начала нападение на наших граждан. Мы были готовы к этому - и она заплатит высокую цену", - заявил командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило.

Мило подчеркнул, что не планируется эвакуации жителей севера Израиля. "Мое послание жителям севера: мы продолжим защищать вас на переднем крае. Мы существенно усилили группировку войск на границе и готовы к переброске дополнительных сил. Мы не будем вас эвакуировать".