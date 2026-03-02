x
Ближний Восток

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ливан

Ливан
Хизбалла
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 08:11 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 08:19
Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ливан
AP Photo/Hassan Ammar, File

Государственный департамент США опубликовал обращение к гражданам страны, находящимся на территории Ливана, с призывом немедленно покинуть Ливан, пока сохраняются коммерческие рейсы. Тем, кто планирует поездку в Ливан, настоятельно рекомендуется отменить или отложить ее.

Гражданам США, которые находятся на юге Ливана, вблизи границ с Сирией, в лагерях палестинских беженцев, а также в районе Дахия в Бейруте (считающемся оплотом "Хизбаллы", – прим. ред.) рекомендовано немедленно покинуть эти районы.

Гражданам США, которые примут решение пока не уезжать из Ливана, следует подготовить планы на случай непредвиденных обстоятельств на случай ухудшения ситуации. Эти альтернативные планы не должны рассчитывать на помощь правительства США в выезде или эвакуации.

Ближний Восток
