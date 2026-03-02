Израильские банки опубликовали пакеты "военных льгот"

Израильские банки опубликовали в воскресенье информацию о пакетах льгот и поблажек, предоставляемых различным группам населения в связи с войной.

Банк "Леуми":

Резервисты - опция замораживания выплат по ипотеке на 3 месяца; ставка по овердрафту снижается на 1%.

Военнослужащие срочной службы - cнижение ставки по овердрафту на 1%, освобождение от банковских комиссий.

Владельцы бизнеса - отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца при подтвержденном падении доходов; кредит до 30000 шекелей на срок до 36 месяцев с отсрочкой начала платежей на полгода; увеличение кредитного лимита со снижением ставки на 1%.

Пострадавшие клиенты (ранены, эвакуированы) - отсрочка выплат по кредитам и ипотеке на 3 месяца.

Клиенты за рубежом - бесплатное увеличение лимита банковской кредитной карты.

Банк "Апоалим"

>b>Для клиентов, оказавшихся за рубежом с началом боевых действий: скидка 500 шекелей на бронирование отелей через Arbitrip; бесплатный пакет мобильного интернета объемом 3 ГБ через eSIMo; автоматическое бесплатное увеличение лимитов кредитных карт.

Эвакуированные - беспроцентный кредит до 40000 шекелей на срок до 40 месяцев.

Частные клиенты - отсрочка выплат по потребительским кредитам суммой до 250000 шекелей на срок до 3 месяцев.

Резервисты - кредит до 50000 шекелей по ставке "прайм" + 0,5% (сейчас 6%) на срок до 60 месяцев; аналогичная отсрочка по потребительским кредитам.

Бизнес-клиенты - кредит до 100000 шекелей по ставке "прайм + 1%" (сейчас 6,5%) на 24 месяца с льготным периодом до 6 месяцев; отсрочка по кредитам суммой до 500 000 шекелей на 3 месяца.

Банк открыл специальную горячую линию: *2406; также работают линии *2407, +972-3-6532620 (для звонков из-за рубежа) и *2403 (для пожилых клиентов).

Банк «Бейнлеуми»:

Военнослужащие и резервисты - беспроцентный кредит до 12000 шекелей на срок до 12 месяцев; дополнительный кредит до 100000 шекелей по ставке "прайм" (5,5%) на срок до 84 месяцев.

Клиенты за рубежом - автоматическое бесплатное увеличение лимита кредитной карты; скидка 200 евро на продление проживания в отеле на ближайшую неделю для держателей карты Beyond.

Малый бизнес - кредит до 50000 шекелей по ставке "прайм + 0,5%" (6%) на срок до 36 месяцев с возможностью отсрочки первого платежа на 3 месяца.

Банк «Мизрахи-Тфахот»:

Ипотечные клиенты, эвакуированные из-за иранских атак - отсрочка ежемесячных выплат на срок до 6 месяцев без ограничения суммы, без процентов и комиссий.

Остальные ипотечные клиенты - с начала апреля при соблюдении установленных условий возможна заморозка одного ежемесячного платежа без процентов и индексации.

Домохозяйства, пострадавшие от ударов - кредит до 150000 шекелей (или до 70% суммы иска о компенсации имущественного ущерба) на полгода по ставке «прайм» (5,5%).

Малый и микробизнес - отсрочка платежей по действующим кредитам на 3 месяца; совокупный объем - до 2 млн шекелей на предприятие; без процентов и комиссий.

Резервисты - освобождение от процентов по овердрафту на сумму до 10000 шекелей и от банковских комиссий.

Банк «Дисконт»

Малый бизнес - автоматическое увеличение кредитной линии на 15% (минимум 2000, максимум 15000 шекелей) без комиссий и процентов; действует до 15.04.2026.

Частные клиенты и малый бизнес - отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца; совокупный объем - до 100000 шекелей; без комиссии, по действующей ставке.

Ипотека - заморозка выплат на срок до 3 месяцев без комиссии; действие предварительного одобрения ипотеки продлевается на 1 неделю для клиентов, чье одобрение истекает 05.03.2026 (до 12.03.2026).

Вкладчики - досрочное расторжение вкладов любого типа на сумму до 50 000 шекелей без потери основной суммы.

Банк «Меркантиль»

Малый бизнес - автоматическое увеличение кредитного лимита на 15% (до 15 000 шекелей) без процентов и комиссий; мостовой кредит на 6 месяцев до 150 000 шекелей от «прайм + 1%»; рассрочный кредит до 84 платежей на ту же сумму от «прайм + 1,5%».

Частные клиенты - кредит до 20000 шекелей по ставке от «прайм + 1%» на срок до 48 месяцев.

Резервисты, берущие ипотеку - льготный кредит до 200000 шекелей по ставке «прайм минус 3%».

Клиенты, чье жилье непригодно для проживания - беспроцентный "балонный" кредит до 100000 шекелей на срок до 6 месяцев.