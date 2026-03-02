"Хизбалла" вступила в войну: ЦАХАЛ атакует цели по всему Ливану

В ответ на вступление "Хизбаллы" в войну на стороне Ирана ЦАХАЛ начал атаковать объекты этой террористической организации по всему Ливану.

ЦАХАЛ заявляет, что не позволит "Хизбалле" представлять угрозу для Государства Израиль и ее граждан.

"Террористическая организация "Хизбалла" разрушает Ливан, ответственность за эскалацию лежит на ней, и ЦАХАЛ даст решительный ответ", – подчеркивается в заявлении Армии обороны Израиля.

Ливанские источники передают: израильские ВВС атаковали цели в южных пригородах Бейрута – Харет-Хрейк, Джнах и Мрейджи. Сообщается также об авиаударах по целям в Кфуре и Набатии, на юге Ливана. Были нанесены удары по объектам "Хизбаллы" в Бекаа, на востоке Ливана.

"Хизбалла" предприняла попытку ракетного обстрела не только севера, но и центра Израиля.

Армия обороны Израиля подтвердила, что в ночь на 2 марта "Хизбалла" осуществила запуски ракет из Ливана в сторону израильской территории. Одна ракета была перехвачена, еще несколько взорвались на открытых пространствах. Сведений о пострадавших не поступало. Ливанские источники: 10 ракет были запущены из Ливана в сторону Хайфы. "Хизбалла" заявила, что целью была система ПРО в районе Хайфы.

По поводу обстрела центра страны ЦАХАЛ официально заявил следующее: "Несколько ракет, выпущенных из Ливана, упали на открытых пространствах. Согласно установленным правилам, сигналы тревоги не были активированы".

ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб-квартиру "Хизбаллы" на юге Бейрута, а также штабы в других районах Ливана.

Армия обороны Израиля нанесла удары по руководителям террористической организации "Хизбалла" в районе Бейрута. Одновременно ЦАХАЛ атаковал ключевого террориста "Хизбаллы" на юге Ливана.