02 марта 2026
Ближний Восток

Иран атаковал американские базы в Кувейте, Ираке и Бахрейне, есть убитые и раненые

Война с Ираном
США
время публикации: 02 марта 2026 г., 02:46 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 03:35
Иран атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне, есть убитые и раненые
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Трое американских военнослужащих погибли в результате иранской атаки с применением ударного БПЛА на базу США "Али аль-Салем" в Кувейте, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Данная информация передана агентством Reuters, телеканалом CNN и изданием Washington Post.

Судя по сообщениям иранских СМИ, атака была осуществлена с применением БПЛА Shahed.

Военная база США "Виктория", расположенная недалеко от международного аэропорта Багдада, также подверглась атаке беспилотников.

Сообщается также, что ночью была атакована американская база в Бахрейне. О последствиях этой атаки пока сведений нет.

Ближний Восток
