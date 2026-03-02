Иран атаковал американские базы в Кувейте, Ираке и Бахрейне, есть убитые и раненые

Трое американских военнослужащих погибли в результате иранской атаки с применением ударного БПЛА на базу США "Али аль-Салем" в Кувейте, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Данная информация передана агентством Reuters, телеканалом CNN и изданием Washington Post.

Судя по сообщениям иранских СМИ, атака была осуществлена с применением БПЛА Shahed.

Военная база США "Виктория", расположенная недалеко от международного аэропорта Багдада, также подверглась атаке беспилотников.

Сообщается также, что ночью была атакована американская база в Бахрейне. О последствиях этой атаки пока сведений нет.