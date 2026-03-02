В центре Израиля прогремели взрывы, сирены не было: обстрел из Ливана
время публикации: 02 марта 2026 г., 03:06 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 03:20
В 3:05 2 марта в центре Израиля прогремели не менее четырех взрывов. Ни предуведомления, ни сирены "Цева адом" не было.
Взрывы были слышны в Тель-Авиве и окрестностях.
Судя по имеющимся данным, это был обстрел из Ливана. По предварительным сведениям, ракеты упали в море.
ЦАХАЛ официально заявил следующее: "Несколько ракет, выпущенных из Ливана, упали на открытых пространствах. Согласно установленным правилам, сигналы тревоги не были активированы".
Информация уточняется.