В центре Израиля прогремели взрывы, сирены не было: обстрел из Ливана

В 3:05 2 марта в центре Израиля прогремели не менее четырех взрывов. Ни предуведомления, ни сирены "Цева адом" не было.

Взрывы были слышны в Тель-Авиве и окрестностях.

Судя по имеющимся данным, это был обстрел из Ливана. По предварительным сведениям, ракеты упали в море.

ЦАХАЛ официально заявил следующее: "Несколько ракет, выпущенных из Ливана, упали на открытых пространствах. Согласно установленным правилам, сигналы тревоги не были активированы".

Информация уточняется.