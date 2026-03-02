x
02 марта 2026
02 марта 2026
02 марта 2026
03 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ: в Бейруте ликвидирован лидер боевиков "Исламского джихада"

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Исламский джихад
время публикации: 02 марта 2026 г., 23:49 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 23:57
ЦАХАЛ: в Бейруте ликвидирован лидер боевиков "Исламского джихада"
Соцсети

ЦАХАЛ объявил, что в Бейруте был ликвидирован лидер боевиков террористической организации "Исламский джихад" в Ливане Адам Аднан аль-Усман.

Он руководил действиями террористов "Исламского джихада" против Израиля в Ливане в течение нескольких лет, готовил боевиков спецназа, вербовал новых боевиков и осуществлял закупку оружия. Кроме прочего, он руководил переправой террористов через сирийско-ливанскую границу и их действиями против сил ЦАХАЛ на юге Ливана.

Израиль
