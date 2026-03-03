Cирены в центре и на севере Израиля

В 00:42 сирены раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в центральных и северных районах Израиля.: Гуш-Дане, округах а-Шарон, Яркон, Шфела, Лахиш, в Самарии, Иерусалиме, Иудейской низменности, а также на Голанских высотах, в Верхней, Нижней, Западной Галилее, Вади-Ара, Кармеле, Хайфском заливе, в Иорданской долине.

В 00:47 сирены в Иорданской долине и в районе Кармель.