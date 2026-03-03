x
03 марта 2026
03 марта 2026
03 марта 2026
03 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ объявил об уничтожении в Тегеране "центра связи террористического режима"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 00:00 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 00:05
ЦАХАЛ объявил об уничтожении в Тегеране "центра связи террористического режима"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) около полуночи объявила, что израильские ВВС, осуществляя очередную атаку на цели в Тегеране, сбросили десятки бомб и уничтожили "центр связи иранского террористического режима".

"В последнее время центр использовался силами иранского режима для проведения военных операций под прикрытием гражданских средств и ресурсов, что выходит за рамки обычной пропагандистской деятельности, осуществляемой внутри центра. Деятельность центра осуществлялась под непосредственным руководством и по поручению "Корпуса стражей исламской революции". На протяжении многих лет Иранское управление телерадиовещания призывало к уничтожению Государства Израиль и применению ядерного оружия. Кроме того, это привело к подавлению иранского народа и распространению лжи среди населения. ЦАХАЛ продолжит наносить ущерб инфраструктуре иранского террористического режима по всему Тегерану", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Ранее иранские источники подтвердили авиаудары по зданию гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране.

