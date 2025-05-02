Экспонаты выставки бронетехники в Латруне почти не пострадали от огня
время публикации: 02 мая 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 17:26
Военный эксперт Давид Гендельман сообщил на своей странице в сети Facebook, что по словам куратора выставки бронетехники в Латруне Михаэля Масса, что почти вся растительность там сгорела, но здания не пострадали.
Из экспонатов обгорели только ЗСУ М42 и слегка пострадал разрезанный танк "Магах" под сгоревшим навесом. Даже фанерный опытный макет "Меркавы" спасли, хотя розмариновая изгородь в метре от него сгорела.
Два часа назад пожары поблизости Латруна возобновились, на данный момент они находятся под контролем.
"Деревья вырастут снова, а черно-зеленый флаг танковых войск развевается над фортом по-прежнему", – заключает Гендельман.