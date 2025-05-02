Экспонаты выставки бронетехники в Латруне почти не пострадали от огня

Военный эксперт Давид Гендельман сообщил на своей странице в сети Facebook, что по словам куратора выставки бронетехники в Латруне Михаэля Масса, что почти вся растительность там сгорела, но здания не пострадали.

Из экспонатов обгорели только ЗСУ М42 и слегка пострадал разрезанный танк "Магах" под сгоревшим навесом. Даже фанерный опытный макет "Меркавы" спасли, хотя розмариновая изгородь в метре от него сгорела.

Два часа назад пожары поблизости Латруна возобновились, на данный момент они находятся под контролем.

"Деревья вырастут снова, а черно-зеленый флаг танковых войск развевается над фортом по-прежнему", – заключает Гендельман.