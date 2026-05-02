Прогноз погоды в Израиле на 2 мая: значительное повышение температуры

время публикации: 02 мая 2026 г., 06:15 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 06:26
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 2 мая, на большей части территории страны температураи повысится и будет выше среднесезонной. Облачно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 15-25 градусов, в Тель-Авиве – 13-25, в Хайфе – 14-21, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 13-31, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-25, в Ариэле – 14-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-26 на Голанских высотах – 12-25.

Температура воды на Средиземном море 21 градус, высота волн 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный (до 45 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье-вторник – местами дожди. В среду – малооблачно. В четверг – повышение температуры, малооблачно.

