Экономика

США одобрили сделки по продаже вооружений Израилю и Катару на миллиарды долларов

время публикации: 02 мая 2026 г., 06:47 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 06:55
AP Photo/Charles Dharapak

Госдепартамент США утвердил продажу 10000 систем APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) и сопутствующего оборудования Израилю и Катару. Стоимость каждого контракта оценивается в 992,4 миллиона долларов. Данная система устанавливается на обычные неуправляемые ракеты, превращая их в высокоточные боеприпасы с лазерным наведением.

Госсекретарь Марко Рубио заявил о чрезвычайной ситуации, требующей немедленного выполнения сделки в интересах национальной безопасности США. Этот шаг позволяет администрации обойти стандартную процедуру утверждения поставок в Конгрессе.

В рамках отдельной сделки была одобрена продажа Катару зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 4,01 миллиарда долларов.

