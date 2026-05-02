В Нью-Йорке мальчик из ультраортодоксальной семьи насмерть сбит школьным автобусом

В районе Вильямсбург в Нью-Йорке 9-летний мальчик из ультраортодоксальной семьи был насмерть сбит школьным автобусом.

ДТП произошло в тот момент, когда мальчик, Йоэль Якубович, шел в йешиву, расположенную в центре квартала сатмарских хасидов.

Водитель автобуса (49 лет) покинул место происшествия после аварии, но вернулся обратно, когда получил сообщение о случившемся. Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани опубликовал соболезнования семье погибшего, заявив, что он "потрясен этой трагедией".