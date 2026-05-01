WSJ: предложение Ирана не включает снятие морской блокады в качестве условия переговоров

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщает, что новое предложение Ирана демонстрирует определенную гибкость: Тегеран готов отказаться от требования снять морскую блокаду как предварительного условия для начала переговоров.

По данным издания, Иран сделал шаг навстречу США, предложив обсудить условия открытия Ормузского пролива одновременно с получением американских гарантий прекращения ударов и снятия блокады с иранских портов. Предложение также включает готовность к дискуссии по вопросам ядерной программы в обмен на смягчение санкций.

Вместе с тем источники отмечают, что позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга в таких ключевых вопросах, как механизм открытия Ормузского пролива и параметры ядерного соглашения.

Сообщается, что Иран дал понять посредникам о готовности направить делегацию на переговоры в Пакистан на следующей неделе, если Вашингтон проявит интерес к обсуждению новых инициатив.