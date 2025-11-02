Внимание, розыск: пропала 17-летняя Джой Адар Гетер из Ришон ле-Циона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Джой Адар Гетер из Ришон ле-Циона. В последний раз ее видели 30 октября в Ришон ле-Ционе. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, полная, глаза карие, волосы светло-каштановые до плеч.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9609444.