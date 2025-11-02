x
02 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста на севере Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 ноября 2025 г., 14:36 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 14:40
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста на севере Газы
Oren Cohen/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что 2 ноября на севере сектора Газы был обнаружен террорист, который пересек "желтую линию" (границу буферной зоны) и приблизился к израильским военным, представляя непосредственную угрозу.

По террористу был нанесен авиаудар.

"Силы ЦАХАЛа Южного округа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – подчеркивают израильские военные.

Израиль
