ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста на севере Газы

ЦАХАЛ сообщает, что 2 ноября на севере сектора Газы был обнаружен террорист, который пересек "желтую линию" (границу буферной зоны) и приблизился к израильским военным, представляя непосредственную угрозу.

По террористу был нанесен авиаудар.

"Силы ЦАХАЛа Южного округа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – подчеркивают израильские военные.