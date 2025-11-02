"Кан": главный военный обвинитель скрыл детали дела о публикации видео из "Сде-Тейман"

Полковник Матан Соломаш, занимавший до недавнего времени должность главного военного обвинителя, знал, что Ифат Томер-Йерушалми инициировала передачу видео из "Сде-Тейман" в СМИ и не сообщил об этом. Как сообщает "Кан", информация об этом находится в распоряжении полиции.

Сообщается, что Соломаш был посвящен в детали уже в тот момент, когда было отдано распоряжение заместителю главного военного прокурора Галю Асаэлю провести проверку источника утечки информации и сообщить Кнессету. Задним числом известно, что речь шла о фальшивой проверке, так как источником утечки были люди в главной военной прокуратуре с ведома главного военного прокурора.

К тому моменту как ложный отчет был подан в БАГАЦ, Матан Соломаш уже не занимал должности главного военного обвинителя. Несмотря на это, он не сообщил никому той информации, которой располагал.

Пресс-служба ЦАХАЛа не прокомментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что министр обороны Исраэль Кац встретится с начальником генерального штаба Эялем Замиром для обсуждения вопроса о назначении нового главного военного прокурора. Одним из кандидатов называют бывшего заместителя юридического советника правительства адвоката Раза Низри.