Во Франции приговорен к пожизненному заключению анестезиолог, умышленно отравлявший пациентов

Суд французского города Безансон приговорил к пожизненному заключению 53-летнего анестезиолога Фредерика Пешье, который отравил 30 своих пациентов, в том числе детей. 12 человек скончались. Медик отвергает обвинения.

Самому старшему из пострадавших было 89 лет, самому младшему – всего четыре. Ребенок должен был пройти рутинную операцию по удалению гланд, в ходе которой у него дважды останавливалось сердце. Его удалось спасти.

Дело было открыто в 2017 году после того, как во время операции в одной из клиник Безансона произошла остановка сердца у 36-летней пациентки. Пешье, вмешавшийся в ход операции, смог стабилизировать ее состояние, приняв экстренные меры.

Было решено проверить пакеты с раствором, использовавшиеся для вливания. В одном из них была выявлена концентрация калия, в 100 раз превышавшая норму. Стало ясно, что речь идет об умышленных действиях. Прокуратура начала проверку и других подозрительных случаев.

Один из них произошел через несколько дней в ходе операции, в которой участвовал Пешье. Анестезиолог обнаружил проколотые пакеты с парацетамолом. После этого он стал основным подозреваемым – полиция решила, что он создает себе алиби.

В подавляющем большинстве операций подозреваемый не участвовал, однако первым приходил на помощь, когда в операционной происходил кризис. Суд счел, что тем самым он повышал свою самооценку как врача и репутацию среди коллег.