Мир

Зеленский: "Переговоры с США возобновятся во Флориде 19 декабря"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 18 декабря 2025 г., 13:18 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 13:23
AP Photo/Markus Schreiber,Pool

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19-20 декабря во Флориде пройдет новый раунд американо-украинских переговоров. Делегация уже вылетела. Общаясь с журналистами, глава государства не исключил, что к ним присоединятся и европейские представители.

Зеленский рассказал, что Россия настаивает на полном выходе украинских войск из Донецкой области, что является для Украины неприемлемым. США работают над компромиссным вариантом.

По его словам, Россия также выступает против предоставления Украине гарантий безопасности. "Для Украины очень важно знать, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России. Он также отметил, что одной из ключевых гарантий является 5 статья NATO", – цитирует Зеленского "Украина 24".

Президент Украины отметил, что на ход переговоров с американцами и европейцами существенно повлияла его поездка в Купянск, о взятии которого утверждала российская сторона: "Это развеяло сомнения, что Путин снова врет об оккупированных новых территориях".

