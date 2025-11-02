Израиль меняет посла в Москве

В воскресенье, 2 ноября, израильский МИД объявил, что Симона Гальперин завершает свою миссию в Москве и возвращается в Израиль. Ранее сообщалось, что новым послом Государства Израиль в Российской Федерации станет Одед Йосеф.

Одед Йосеф до последнего времени занимал должность заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом Израиля в Кении. За время своей дипломатической службы Одед Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре. По данным редакции Newsru.co.il, Одед Йосеф на базисном уровне владеет русским языком, который изучал во время работы в посольстве в Москве.