02 ноября 2025
02 ноября 2025
02 ноября 2025
последняя новость: 12:15
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Израиль меняет посла в Москве

время публикации: 02 ноября 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 11:01
Израиль меняет посла в Москве
Фото NEWSru.co.il

В воскресенье, 2 ноября, израильский МИД объявил, что Симона Гальперин завершает свою миссию в Москве и возвращается в Израиль. Ранее сообщалось, что новым послом Государства Израиль в Российской Федерации станет Одед Йосеф.

Одед Йосеф до последнего времени занимал должность заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом Израиля в Кении. За время своей дипломатической службы Одед Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре. По данным редакции Newsru.co.il, Одед Йосеф на базисном уровне владеет русским языком, который изучал во время работы в посольстве в Москве.

Израиль
