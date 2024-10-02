Олимпийская медалистка Диана Сверцов 1 октября находилась в трамвае, расстрелянном террористами

Израильская гимнастка, медалистка Олимпиады в Париже 19-летняя Диана Сверцов вечером 1 октября находилась в трамвае на бульваре Иерушалаим в Яффо, когда террористы открыли огонь по людям.

Она чудом осталась жива и не пострадала физически. О пережитом Диана рассказала в интервью Ynet.

По словам Дианы, до сих пор ей страшно выходить из дома. Она говорит, что террористы, расстреливавшие людей, не только видели ее, но один из них даже улыбнулся ей, заметив цепочку с олимпийской символикой.

Вечером 1 октября двое террористов, вооруженных автоматической винтовкой М-16, а также другим огнестрельным оружием и ножами, на бульваре Иерушалаим в Яффо открыли огонь по пассажирам трамвая и по прохожим.

Ими были убиты семь человек, еще 16 были ранены. Состояние пяти раненых тяжелое.

Террористы были ликвидированы охранниками легкорельсового транспорта и сотрудниками антитеррористического подразделения муниципалитета в сотрудничестве с полицией и гражданскими лицами.

По данным спецслужб, оба террориста были жителями Хеврона и находились на территории Израиля незаконно. Названы имена террористов: Мухаммад Раджаб и Хусейн Тамими.