Беспорядки на акции протеста в Тель-Авиве: задержаны семь человек, трасса Аялон открыта

18 человек остаются под стражей после задержания за нарушение общественного порядка в ходе демонстрации протеста, прошедшей в субботу вечером в центре Тель-Авива.

Сотрудники полиции доставили 18 задержанных в мировой суд Тель-Авива по подозрению в причастности к беспорядкам, в ходе которых перегораживались дороги и применялось насилие в отношении сотрудников полиции.

В понедельник утром акции протеста возобновились, несколько сотен человек спустились с перекрестка Каплан на трассу Аялон (трасса номер 20), блокировав движение транспорта.

Участники акции протеста, объявленной полицией незаконной, бросали в полицейских различные предметы и пытались прорвать заграждения, они кричали антиправительственные лозунги и обзывали сотрудников полиции нацистами. После нескольких предупреждений о незаконности действий демонстрантов, сотрудники полиции задержали семерых человек по подозрению в нарушении общественного порядка.