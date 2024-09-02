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Беспорядки на акции протеста в Тель-Авиве: задержаны семь человек, трасса Аялон открыта

время публикации: 02 сентября 2024 г., 17:08 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 17:08
Беспорядки на акции протеста в Тель-Авиве: задержаны семь человек, трасса Аялон открыта
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

18 человек остаются под стражей после задержания за нарушение общественного порядка в ходе демонстрации протеста, прошедшей в субботу вечером в центре Тель-Авива.

Сотрудники полиции доставили 18 задержанных в мировой суд Тель-Авива по подозрению в причастности к беспорядкам, в ходе которых перегораживались дороги и применялось насилие в отношении сотрудников полиции.

В понедельник утром акции протеста возобновились, несколько сотен человек спустились с перекрестка Каплан на трассу Аялон (трасса номер 20), блокировав движение транспорта.

Участники акции протеста, объявленной полицией незаконной, бросали в полицейских различные предметы и пытались прорвать заграждения, они кричали антиправительственные лозунги и обзывали сотрудников полиции нацистами. После нескольких предупреждений о незаконности действий демонстрантов, сотрудники полиции задержали семерых человек по подозрению в нарушении общественного порядка.

Израиль
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