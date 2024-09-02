x
02 сентября 2024
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2024
|
02 сентября 2024
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Израиле продолжаются акции солидарности с семьями похищенных, блокируются дороги

время публикации: 02 сентября 2024 г., 09:33 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 09:40
В Израиле продолжаются акции солидарности с семьями похищенных, блокируются дороги
Tomer Neuberg/Flash90

Утром в понедельник, 2 сентября, в различных районах Израиля продолжаются акции солидарности с семьями похищенных, участники которых требуют от правительства заключить соглашение с ХАМАСом, в рамках которого будут возвращены из сектора Газы все удерживаемые там израильтяне.

Демонстранты блокируют перекрестки и дороги.

В частности, утром был блокирован проезд около Института Вейцмана в Реховоте. В этой акции участвует Вики Коэн, мать похищенного военнослужащего Нимрода Коэна.

Были блокированы перекресток Рупин в А-Шароне и перекресток Раанана.

Полиция контролирует ситуацию и освобождает трассы для проезда транспорта. О задержании нарушителей порядка сегодня утром пока не сообщалось.

Напомним, что вечером 1 сентября в Тель-Авиве полицией были задержаны десятки демонстрантов, блокировавших проезд транспорта.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 сентября 2024

Всеобщая забастовка в Израиле: кто и как бастует
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 сентября 2024

Полиция сообщила о задержании 29 участников беспорядков в Тель-Авиве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

Полиция использовала шоковые гранаты в Тель-Авиве, ранена депутат Кнессета Лазими
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

В Тель-Авиве митингующие перекрыли Аялон, полиция объявила их действия незаконными