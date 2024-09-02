В Израиле продолжаются акции солидарности с семьями похищенных, блокируются дороги

Утром в понедельник, 2 сентября, в различных районах Израиля продолжаются акции солидарности с семьями похищенных, участники которых требуют от правительства заключить соглашение с ХАМАСом, в рамках которого будут возвращены из сектора Газы все удерживаемые там израильтяне.

Демонстранты блокируют перекрестки и дороги.

В частности, утром был блокирован проезд около Института Вейцмана в Реховоте. В этой акции участвует Вики Коэн, мать похищенного военнослужащего Нимрода Коэна.

Были блокированы перекресток Рупин в А-Шароне и перекресток Раанана.

Полиция контролирует ситуацию и освобождает трассы для проезда транспорта. О задержании нарушителей порядка сегодня утром пока не сообщалось.

Напомним, что вечером 1 сентября в Тель-Авиве полицией были задержаны десятки демонстрантов, блокировавших проезд транспорта.