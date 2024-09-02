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Израиль

Поножовщина возле школы в Лоде: ранен 12-летний мальчик

время публикации: 02 сентября 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 14:58

Полиция расследует обстоятельства драки, возникшей возле средней школы в Лоде, в результате этой драки 12-летний мальчик получил ножевые ранения средней степени тяжести.

Пострадавший подросток был доставлен в больницу "Асаф а-Рофэ", он находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции занимаются сбором улик с места преступления и изымают камеры наружного наблюдения.

Израиль
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