Поножовщина возле школы в Лоде: ранен 12-летний мальчик

Полиция расследует обстоятельства драки, возникшей возле средней школы в Лоде, в результате этой драки 12-летний мальчик получил ножевые ранения средней степени тяжести.

Пострадавший подросток был доставлен в больницу "Асаф а-Рофэ", он находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции занимаются сбором улик с места преступления и изымают камеры наружного наблюдения.