На похоронах Гирша Гольдберга-Полина присутствует президент Ицхак Герцог

В Иерусалиме начались похороны 23-летнего Гирша Гольдберга-Полина, который был похищен террористами ХАМАСа с фестиваля Nova в Реим в "черную субботу" 7 октября и убит в конце минувшей неделе в туннеле под Рафиахом вместе с пятью другими заложниками.

Тысячи людей с израильскими флагами начали траурное шествие от дома семьи погибшего в направлении кладбища "Ар а-Менухот" в Иерусалиме, где в 16:00 начнутся похороны.

По приглашению семьи Гольдберг-Полин на похоронах присутствует президент Израиля Ицхак Герцог, он должен произнести на церемонии траурную речь.

Перед началом траурного шествия множество людей собрались на перекрестке Ораним в Иерусалиме с израильскими флагами. Многие выстроились вдоль маршрута катафалка с флагами Израиля.