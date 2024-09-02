x
02 сентября 2024
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2024
|
02 сентября 2024
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На похоронах Гирша Гольдберга-Полина присутствует президент Ицхак Герцог

время публикации: 02 сентября 2024 г., 15:33 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 16:17
Начались похороны Гирша Гольдберга-Полина, президент Ицхак Герцог скажет речь
Фото семьи погибшего

В Иерусалиме начались похороны 23-летнего Гирша Гольдберга-Полина, который был похищен террористами ХАМАСа с фестиваля Nova в Реим в "черную субботу" 7 октября и убит в конце минувшей неделе в туннеле под Рафиахом вместе с пятью другими заложниками.

Тысячи людей с израильскими флагами начали траурное шествие от дома семьи погибшего в направлении кладбища "Ар а-Менухот" в Иерусалиме, где в 16:00 начнутся похороны.

По приглашению семьи Гольдберг-Полин на похоронах присутствует президент Израиля Ицхак Герцог, он должен произнести на церемонии траурную речь.

Перед началом траурного шествия множество людей собрались на перекрестке Ораним в Иерусалиме с израильскими флагами. Многие выстроились вдоль маршрута катафалка с флагами Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 сентября 2024

Washington Post: США предложат новую сделку по Газе, формула – "либо принимайте, либо откажитесь"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

Минздрав: заложники были расстреляны в упор в четверг или в ночь на пятницу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

Экспертиза: шестеро заложников были застрелены террористами в туннеле под Рафиахом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

ЦАХАЛ объявил об обнаружении в Газе тел шести заложников, похищенных террористами