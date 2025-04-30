Впервые в истории 12-й телеканала он прекратил вещание основной редакции в Неве-Илане
время публикации: 30 апреля 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 19:30
Во время прямого эфира сотрудники редакции 12-го телеканала получили от пожарной службы распоряжение о немедленной эвакуации из редакции, расположенной в Неве-Илане в связи с распространением огня в сторону поселка.
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Вещание телеканала было оперативно передано редакции, расположенной в Герцлии.
Журналисты телеканала подчеркивают, что впервые за всю историю вещания им пришлось прекратить работу из основной редакции.
Отметим, что в Неве-Илане также находится редакция Девятого канала.
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