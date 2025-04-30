Впервые в истории 12-й телеканала он прекратил вещание основной редакции в Неве-Илане

Во время прямого эфира сотрудники редакции 12-го телеканала получили от пожарной службы распоряжение о немедленной эвакуации из редакции, расположенной в Неве-Илане в связи с распространением огня в сторону поселка.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

Вещание телеканала было оперативно передано редакции, расположенной в Герцлии.

Журналисты телеканала подчеркивают, что впервые за всю историю вещания им пришлось прекратить работу из основной редакции.

Отметим, что в Неве-Илане также находится редакция Девятого канала.