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Израиль

Впервые в истории 12-й телеканала он прекратил вещание основной редакции в Неве-Илане

Пожары
время публикации: 30 апреля 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 19:30
Впервые в истории 12-й телеканала он прекратил вещание основной редакции в Неве-Илане
Yonatan Sindel/Flash90

Во время прямого эфира сотрудники редакции 12-го телеканала получили от пожарной службы распоряжение о немедленной эвакуации из редакции, расположенной в Неве-Илане в связи с распространением огня в сторону поселка.

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Вещание телеканала было оперативно передано редакции, расположенной в Герцлии.

Журналисты телеканала подчеркивают, что впервые за всю историю вещания им пришлось прекратить работу из основной редакции.

Отметим, что в Неве-Илане также находится редакция Девятого канала.

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