В штабе "Мосада" состоялась церемония отличившихся агентов

В понедельник, 30 декабря, в штаб-квартире "Мосада" состоялась ежегодная церемония награждения отличившихся сотрудников спецслужбы. Из соображений безопасности имена и фотографии награжденных не публикуются.

В этом году церемония, приуроченная к 75-летию организации, проходила не в резиденции президента Израиля, а в штаб-квартире ведомства. Почетные грамоты получили 12 сотрудников, среди которых три женщины.

В мероприятии приняли участие президент Израиля Ицхак Герцог, глава "Мосада" Давид Барнеа, офицеры и сотрудники организации, а также члены семей награжденных.

Из канцелярии президента сообщили, что среди отличившихся – бойцы, рисковавшие жизнью и свободой, офицеры по вербовке и работе с агентами, специалисты по международным связям, эксперты в области кибератак, технические специалисты и работники штаба.

"Смелость и изобретательность "Мосада" всегда были легендарными, и в этом году организация вновь доказала это. Наши враги знают: нет места, где бы их ни нашел "Мосад", – сказал в своем выступлении Ицхак Герцог.

Глава Мосада Давид Барнеа, обращаясь к награжденным, подчеркнул их вклад в безопасность страны. " "В истории, которая еще будет рассказана будущим поколениям об этом периоде, когда Государство Израиль борется за свое существование на нескольких фронтах, у "Мосада" будет почетное место за его вклад в победу над врагами", – заявил он, отметив, что возвращение похищенных остается главным приоритетом организации.